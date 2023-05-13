Два новітні літаки та дуже непрості вертольоти: що відомо про падіння російської авіації у Брянській області (відео)

Окупанти втратили дуже дорогу техніку

У російській Брянській області сталася незрозуміла НП, в результаті якої аварію зазнали відразу два бойові вертольоти і два літаки.

За даними Mash, аварія сталася біля різних населених пунктів області.

Спочатку повідомлялося, що один з вертольотів Мі-8 розбився неподалік міста Клинці, а пізніше з’явилася інформація, що літак Су-34 впав у селі Істровка під Стародубом.

Що ж до другого вертольота, він упав поруч із селом Волкустичі на північний схід від Стародуба.

Про другий літак відомо, що його уламки знайшли у селі Шкрябіне Стародубського району. Очевидно, йдеться про штурмовик Су-35, тобто обидва літаки є одними з найновіших у російському авіапарку, оскільки відправлені у виробництво лише у 2008 році.

Місця падіння російської авіації

Тим часом у мережі з’явилися нові кадри падіння російських гелікоптерів та літаків.

Обережно, на відео є нецензурна лексика!

Цікава інформація з’явилася і щодо гелікоптерів, що впали. За даними моніторингових груп, росіяни втратили не просто два транспортники, а гелікоптери Мі-8 у модифікації МТПР.

На цих машинах встановлені комплекси радіоелектронної боротьби "Рычаг-АВ", які використовуються для того, щоб глушити українські РЛС вздовж кордону. На озброєння ці комплекси надійшли у 2016 році.

Вартість одного такого вертольота становить близько 600 млн рублів (станом на 2015 рік) або близько 287 млн гривень.

Вартість літака Су-34 оцінюється в 36 млн доларів (1,3 млрд гривень), а Су-35 — від 40 до 60 млн доларів (1,5 — 2,2 млрд грн).

Згідно з попередньою інформацією, члени екіпажів усіх цих гелікоптерів і літаків вижити не змогли.

Як повідомлялося раніше, в окупованому Криму напередодні зазнав аварії ще один російський вертоліт. Цього разу йшлося про ударне Мі-28, обидва його пілоти загинули.