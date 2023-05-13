Два новейших самолета и очень непростые вертолеты: что известно о падении российской авиации в Брянской области (видео)

Оккупанты потеряли очень дорогостоящую технику

В российской Брянской области случилось необъяснимое ЧП, в результате которого крушение потерпели сразу два боевых вертолета и два самолета.

Согласно данным Mash, крушение произошло возле разных населенных пунктов области.

Изначально сообщалось, что один из вертолетов Ми-8 разбился неподалеку от города Клинцы, а позже появилась информация, что самолет Су-34 рухнул в деревне Истровка под Стародубом.

Что касается второго вертолета, то он упал рядом с деревней Волкустичи к северо-востоку от Стародуба.

О втором самолете известно, что его обломки нашли в селе Шкрябино Стародубского района. По всей видимости речь идет о штурмовике Су-35, то есть оба самолета являются одними из новейших в российском авиапарке, так как отправлены в производство лишь в 2008 году.

Места падения российской авиации

Тем временем в сети появились новые кадры падения российских вертолетов и самолетов.

Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика!

Любопытная информация появилась и относительно упавших вертолетов. Согласно данным мониторинговых групп, россияне потеряли не просто два транспортника, а вертолеты Ми-8 в модификации МТПР.

На этих машинах установлены комплексы радиоэлектронной борьбы "Рычаг-АВ", которые используются для того, чтобы глушить украинские РЛС вдоль границы. На вооружение эти комплексы поступили в 2016 году.

Стоимость одного такого вертолета составляет около 600 млн рублей (по состоянию на 2015 год) или около 287 млн гривен.

Стоимость самолета Су-34 оценивается в 36 млн долларов (1,3 млрд гривен), а Су-35 — от 40 до 60 млн долларов (1,5 — 2,2 млрд грн).

Согласно предварительной информации, члены экипажей всех упавших вертолетов и самолетов выжить не смогли.

Как сообщалось ранее, в оккупированном Крыму накануне потерпел крушение еще один российский вертолет. На этот раз речь шла об ударном Ми-28, оба его пилота погибли.