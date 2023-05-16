Ни одного спокойного дня: на Брянщине снова раздались взрывы (фото, видео)

Дроны почти каждый день беспокоят жителей пограничной с Украиной области рф

В Брянской области продолжается сезон "бавовны". О срабатывании систем противовоздушной обороны отчитываются из города Клинцы. Снова обвиняют дрон.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы. В городе сбили "вражеский беспилотник самолетного типа".

Местные сообщают, что взрыв и свет находились в небе после 4:20. Отмечается, что пострадавших нет, поврежден балкон жилого дома. В сети появляются видео происходящего в российском городе.

Клинцы на карте

В городе находят многочисленные остатки металлических конструкций. Маловероятно, что это все обломки дрона.

Брянской области не привыкать к проблемам с беспилотниками. Только в воскресенье там заявили об сразу двух атаках беспилотниками с применением взрывчатки. Одна из них была на складе военной техники, другая направлена против российского высокопоставленного полицейского в регионе. Днем ранее взрыв прогремел на территории завода, производящего сухпайки для оккупантов — виновным считают также беспилотник.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что не только дроны мешают жителям российского приграничья, но и собственная военная техника. На прошлой неделе упали два вертолета и два самолета за один день.