"Остается одна версия": эксперт рассказал, кто мог сбить самолеты и вертолеты на Брянщине

Эксперт предположил, в результате чего произошло падение самолетов и вертолетов рф

Крушение двух российских самолетов и двух вертолетов на территории Брянской области пока никак не комментируют официальные лица в россии. Сейчас уже можно предположить, что инцидент вряд ли произошел в результате работы российской ПВО.

Такое мнение выразил военный эксперт Павел Нарожный, сообщает ТСН.

"Даже учитывая возможный бардак, который там может быть, они бы по своим целям не стреляли. Системы распознавания свой-чужой стоят на самолетах. Во-вторых, они отслеживают все самолеты, которые с аэродромов поднимаются. Версия, которую будут раскручивать россияне — об украинской ДРГ. Но эта версия маловероятна. Я бы поверил, если бы речь шла об ударе минометом, выстрел из РПГ. Но когда речь идет о том, чтобы тянуть за собой ПЗРК длиной 1,5-2 метра — его невозможно где-то скрыть", — считает он.

По словам эксперта, остается одна версия — работа какой-то сверхсовременной системы ПВО, которая находилась очень близко к государственной границе.

"Брянская область – это граница с Черниговщиной, которая страдает от ударов российской авиации так же как и Сумщина, откуда они могли получить теоретически. Такая система должна стоять километрах в 20 от госграницы", — подчеркнул Нарожный.

Потому военный эксперт считает, что сбить воздушные цели на Брянщине могла сверхсовременная система ПВО, которая находилась на территории Сумской или же Черниговской областей.

Отметим, что в субботу, 13 мая, в Брянской области случилась серия ЧП с российской военной авиацией. Два самолета и два вертолета потерпели крушение. В результате происшествия погибли девять летчиков.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что после инцидента на Брянщине в сети были опубликованы видео момента крушения российского вертолета.