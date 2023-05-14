"Залишається одна версія": експерт розповів, хто міг збити літаки та вертольоти на Брянщині

Експерт припустив, внаслідок чого сталося падіння літаків та гелікоптерів Росії

Крах двох російських літаків і двох вертольотів на території Брянської області поки ніяк не коментують офіційні особи в Росії. Наразі вже можна припустити, що інцидент навряд чи стався внаслідок роботи російської ППО.

Таку думку висловив військовий експерт Павло Нарожний, повідомляє ТСН.

"Навіть з огляду на можливий бардак, який там може бути, вони б за своїми цілями не стріляли. Системи розпізнавання свій-чужий стоять на літаках. По-друге, вони відстежують усі літаки, які з аеродромів підіймаються. Версія, яку розкручуватимуть росіяни — про українська ДРГ Але ця версія малоймовірна Я б повірив, якби йшлося про удар мінометом, постріл з РПГ Але коли йдеться про те, щоб тягнути за собою ПЗРК довжиною 1,5-2 метри — його неможливо десь приховати", — вважає він.

За словами експерта, залишається одна версія — робота якоїсь надсучасної системи ППО, яка була дуже близькою до державного кордону.

"Брянська область – це кордон із Чернігівщиною, який страждає від ударів російської авіації так само як і Сумщина, звідки вони могли отримати теоретично. Така система має стояти кілометрів за 20 від держкордону", — підкреслив Нарожний.

Тому військовий експерт вважає, що збити повітряні цілі на Брянщині могла надсучасна система ППО, яка знаходилася на території Сумської або Чернігівської областей.

Зазначимо, що у суботу, 13 травня, у Брянській області сталася серія НП із російською військовою авіацією. Два літаки й два вертольоти зазнали краху. Внаслідок події загинули дев’ять льотчиків.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що після інциденту на Брянщині в мережі було опубліковано відео моменту аварії російського вертольота.