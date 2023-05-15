Дроны со взрывчаткой на Брянщине: куда россиянам прилетело на этот раз (видео)

Взрывы случились в разных частях области

Не успела Брянская область россии оправиться от крушения сразу двух самолетов и двух вертолетов, как снова раздаются взрывы. Правда, на этот раз в них обвиняют украинцев.

Сообщается сразу о двух инцидентах, произошедших 14 мая. Об этом пишет новостной телеграмм канал Baza. Первый инцидент произошел в Суземском районе с утра. С беспилотника на крышу военного склада сбросили взрывчатку. Пострадавших среди людей нет, но повреждены 5 единиц военной техники.

Второй случай произошел спустя несколько часов и также связан с беспилотником. Россияне заявили, что ВСУ обстреляли поселение Хоромное (Климовский район), а когда на место приехали российские полицейские, на их машину упала взрывчатка.

Взрывы зафиксированы в Климовском и Суземском районах

При обстреле насчитали 10 снарядов, повреждены три сарая и частный дом. Однако со взрывчаткой ситуация другая – повреждены два автомобиля. На одном из автомобилей приехал "заместитель начальника местного отделения полиции подполковник Величко". Именно рядом с его машиной взорвалась взрывчатка из дрона. О состоянии полицейских после взрыва российские СМИ ничего не сообщают.

Ранее "Телеграф" сообщал, что вертолеты и "приземлившиеся" самолеты на Брянщине были непростыми. Некоторые из них были новыми и современными. Пилоты и экипаж погибли, есть пострадавшие и на земле.