В москве прогремел взрыв, начался сильный пожар: видео и подробности

В россии уже практически ни дня не проходит без каких-то взрывов или пожаров. Очередной такой инцидент произошел в одном из крупных столичных районов. Там взорвался супермаркет.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Как стало известно, взрыв прогремел в московском районе Южное Бутово. Там посреди дня громыхало в одном из супермаркетов популярной российской сети "Перекресток".