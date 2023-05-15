В москве прогремел взрыв, начался сильный пожар: видео и подробности
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В россии уже практически ни дня не проходит без каких-то взрывов или пожаров. Очередной такой инцидент произошел в одном из крупных столичных районов. Там взорвался супермаркет.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Как стало известно, взрыв прогремел в московском районе Южное Бутово. Там посреди дня громыхало в одном из супермаркетов популярной российской сети "Перекресток".