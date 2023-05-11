Опять горят: у россиян масштабный пожар на тысячи квадратных метров (видео)

Масштабные пожары добрались до Норильска

В россии продолжается чреда огнеопасных инцидентов. На этот раз эстафету масштабных пожаров перехватил Норильск.

Об этом сообщает МЧС рф.

Так, по данным пожарных, 11 мая огонь вспыхнул в складских помещениях в городе Норильск (Красноярский край рф). Пламя быстро распространялось и к моменту приезда спасателей уже охватывало площадь около 3000 квадратных метров. При том, что изначально площадь горения составляла около 1500 квадратов.

На ликвидацию пожара бросили 40 человек и 12 единиц специальной техники. Впрочем пламя до сих пор не удалось ликвидировать.

На данный момент россияне работают над недопущением распространения пламени. По предварительной информации пострадавших нет. Что стало причиной пожара пока тоже неизвестно.

Напомним, ранее мы писали о том, что в россии вспыхнули лесные пожары. Огонь добрался до порохового склада.

Также мы сообщали, что в россии после взрывов загорелось нефтехранилище. Пожару присвоили высший ранг сложности, а его площадь составляла более тысячи квадратных метров. Российские источники пишут, что пожар в резервуаре с нефтепродуктами мог начаться из-за удара беспилотника.