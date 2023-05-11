Знову горять: у росіян масштабна пожежа на тисячі квадратних метрів (відео)

Масштабні пожежі дісталися Норильська

У росії триває низка вогненебезпечних інцидентів. Цього разу естафету масштабних пожеж перехопив Норильськ.

Про це повідомляє МНС рф.

Так, за даними пожежників, 11 травня вогонь спалахнув у складських приміщеннях у місті Норильськ (Красноярський край рф). Полум’я швидко поширювалося і на момент приїзду рятувальників уже охоплювало площу близько 3000 квадратних метрів. При тому, що спочатку площа горіння складала близько 1500 квадратів.

На ліквідацію пожежі кинули 40 осіб та 12 одиниць спеціальної техніки. Втім, полум’я досі не вдалося ліквідувати.

Наразі росіяни працюють над недопущенням поширення полум’я. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Що стало причиною пожежі поки що теж невідомо.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в росії спалахнули лісові пожежі. Вогонь дістався порохового складу.

Також ми повідомляли, що в росії після вибухів спалахнуло нафтосховище. Пожежі надали вищий ранг складності, а його площа становила понад тисячу квадратних метрів. Російські джерела пишуть, що пожежа в резервуарі з нафтопродуктами могла початися через удар безпілотника.