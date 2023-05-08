Багатометрові стовпи вогню та масова евакуація: в росії гігантські лісові пожежі (відео)

Жителів прилеглих селищ масово евакуюють

Вже другу добу поспіль росія потерпає від масштабних лісових пожеж. Наразі полум'я вирує у Тюменській та Курганській областях. Тутешня влада вже оголосила про режим "надзвичайна ситуація". З регіонів евакуюють цілі селища, видимість на дорогах знижена — перекриваються траси. У деяких населених пунктах перекривають електрику.

Як повідомляють російські ЗМІ, станом на ранок 8 травня відомо вже про дев'ять масштабних великих у Курганській області. Крім того, пожежі охопили дев'ять районів Тюменської області. Також відомо, що у боротьбі з вогнем загинув один житель області. Загалом на локалізацію полум'я залучено вже понад 2000 рятувальників, наземна та повітряна техніка. У вогні згоріли вже близько півсотні споруд.

Як у коментарі журналістам розповів сенатор сергій муратов, у Смоліному згоріло все, окрім церкви.

"Вона залишилася не зворушена вогнем. Буквально кілька тижнів тому я подарував церкві дорогий престол ручної роботи, зроблений у Єкатеринбурзі. Думав, що все марно, коли почув про пожежі. Але дивом храм вогонь не зачепив", — додав він.

Також повідомляється, що в результаті загорянь загинуло вже шестеро людей. Постраждалих, яких вже рахують десятками, госпіталізували до курганської обласної лікарні. У всіх діагностовано травми легкої та середньої тяжкості.

За даними надзвичайників, через високу температуру та поривчастий вітер вогонь активно поширюється. Подекуди його висота досягає 10 метрів.

Влада Курганській області вже оголосила про те, що жителі регіону, які втратили майно в результаті пожеж, отримають грошову допомогу у розмірі 10 тисяч рублів. За повну втрату майна – по 50 тисяч рублів. Про це повідомив Telegram-канал "риа новости".

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у російському Ставрополі сталася масштабна пожежа, щільний дим від якої було видно за кілька кілометрів від осередку займання.