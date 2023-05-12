Ни дня без огня: в Москве вспыхнул пожар на заводе, где делают двигатели для истребителей

Огонь охватил 15 квадратных метров, пострадало трое людей

Ни дня не обходится в россии без масштабных пожаров — 11 мая огонь вспыхнул в складских помещениях в городе Норильск, охватив площадь около 3000 квадратных метров, а рано утром в пятницу произошло возгорание на территории машиностроительного завода имени В.В. Чернышева, где производят двигатели для самолетов МиГ.

Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По информации авторов канала, в результате пожара пострадало трое людей. Огонь вспыхнул в одном из зданий предприятия на улице Вишневой около 4 часов утра и охватил площадь около 15 квадратных метров. Изначально загорелись личные вещи и мебель в кабинете на втором этаже, в здании возникло сильное задымление.

На место прибыли пожарные, они потушили пожар и передали пострадавших медикам "скорой помощи".

Московское машиностроительное предприятие имени В. В. Чернышева — это авиадвигателестроительное предприятие в Москве. Из-за вторжения россии в Украину оно находится под санкциями всех стран Евросоюза и США. Предприятие производит двигатели РД-33 и его модификации для самолетов МиГ-35, МиГ-29, МиГ-29CМТ, МиГ-29К/КУБ, МиГ-29М/М2.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что 7 мая в Москве произошел пожар в недостроенном жилом комплексе "Новое Очаково" (ул. Наташи Ковшовой, д. 17) огонь охватил строительные материалы и мусор, окрестности заволокло дымом.