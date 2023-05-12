Жодного дня без вогню: у Москві спалахнула пожежа на заводі, де роблять двигуни для винищувачів

Вогонь охопив 15 квадратних метрів, постраждало троє людей

Жодного дня не обходиться в Росії без масштабних пожеж — 11 травня вогонь спалахнув у складських приміщеннях у місті Норильськ, охопивши площу близько 3000 квадратних метрів, а рано-вранці у п’ятницю сталося загоряння на території машинобудівного заводу імені В.В. Чернишова, де виробляють двигуни для літаків МІГ.

Про це повідомив Telegram-канал SHOT.

За інформацією авторів каналу, внаслідок пожежі постраждало троє людей. Вогонь спалахнув в одній із будівель підприємства на вулиці Вишневій близько 4 години ранку та охопив площу близько 15 квадратних метрів. Спочатку зайнялися особисті речі та меблі в кабінеті на другому поверсі, в будівлі виникло сильне задимлення.

На місце прибули пожежники, вони загасили пожежу та передали постраждалих медикам "швидкої допомоги".

Московське машинобудівне підприємство імені В. В. Чернишова — це авіадвигунобудівне підприємство в Москві. Через вторгнення росії в Україну воно перебуває під санкціями всіх країн Євросоюзу та США. Підприємство виробляє двигуни РД-33 та його модифікації для літаків МіГ-35, МіГ-29, МіГ-29CМТ, МіГ-29К/КУБ, МіГ-29М/М2.

Раніше "Телеграф" розповідав, що 7 травня в Москві сталася пожежа в недобудованому житловому комплексі "Нове Очакове" (вул. Наташі Ковшової, буд. 17) вогонь охопив будівельні матеріали та сміття, околиці заволокло димом.