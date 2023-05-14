Полыхает огромное пламя, скорые и пожарные понеслись сплошным потоком: в рф очередной пожар (видео)

Огонь объял территорию площадь 20 тысяч квадратных метров

Помимо Брянщины выходные стали неспокойными для еще одного региона россии — Самарской области. Там загорелся покрасочный цех предприятия по производству дверей.

Об этом сообщают местные СМИ.

"Пламя огромное. Скорые, пожарные, газовая служба несутся по городу сплошным потоком", — рассказала изданию 63.RU одна из горожанок.

Отмечается, что сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 22 часа 22 минуты по местному времени.

В настоящее время происходит открытое горение цеха, площадь пожара уже составляет 20 тысяч кв.м, пишут местные СМИ.

По данным спасателей, сейчас пожар тушат 314 человек и 69 единицы техники. В качестве дополнительных сил и средств привлечены пожарные поезда со станций "Самара" и "Сызрань". Кроме того, привлечен второй пожарный поезд.

Напомним, что вечером в субботу, 13 мая, пожар внезапно вспыхнул и на заводе по производству сухпайков для армии агрессора в так называемой "БНР" (Брянской области).