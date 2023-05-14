Палає величезне полум’я, швидкі та пожежні помчали суцільним потоком: у росії - чергова пожежа (відео)

Вогонь охопив територію площу 20 тисяч квадратних метрів

Крім Брянщини, вихідні стали неспокійними для ще одного регіону Росії — Самарської області. Там спалахнув фарбувальний цех підприємства з виробництва дверей.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

"Полум’я величезне. Швидкі, пожежні, газова служба мчать містом суцільним потоком ", — розповіла виданню 63.RU одна з городянок.

Зазначається, що повідомлення про пожежу надійшло на пульт чергового о 22-й годині 22 хвилини за місцевим часом.

Наразі відбувається відкрите горіння цеху, площа пожежі вже становить 20 тисяч кв.м, пишуть місцеві ЗМІ.

За даними рятувальників, зараз пожежу гасять 314 осіб та 69 одиниці техніки. Як додаткові сили та засоби залучені пожежні потяги зі станцій "Самара" та "Сизрань". Крім того, залучено другий пожежний потяг.

Нагадаємо, що ввечері в суботу, 13 травня, пожежа раптово спалахнула і на заводі з виробництва сухпайків для армії агресора у так званій "БНР" (Брянській області).