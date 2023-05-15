У москві пролунав вибух, почалася сильна пожежа: відео та подробиці

У Росії вже практично жодного дня не минає без якихось вибухів чи пожеж. Черговий такий інцидент стався в одному із великих столичних районів. Там вибухнув супермаркет.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Як стало відомо, вибух пролунав у московському районі Південне Бутове. Там посеред дня гриміло в одному із супермаркетів популярної російської мережі "Перекресток".

У мережі вже з’являються відео з місця подій, на яких можна побачити, що після вибуху в будівлі почалася пожежа.

Спочатку в мережі поширювалася версія про те, що причиною вибуху міг стати нібито газовий балон, проте пізніше у "Мосгазі" заявили, що будівля не газифікована.

Наразі на місці вже працюють пожежники. Інтернет-паблік, посилаючись на дані МНСників, пишуть, що біля будівлі ТЦ у Південному Бутово нібито загорілося сміття в контейнері. При цьому поки що незрозуміло, через що стався вибух, про який писали спочатку.

За попередньою інформацією, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.