Чорний дим видно за декілька кілометрів: під москвою спалахнула потужна пожежа (фото, відео)

Ранок 12 травня розпочався у підмосков’ї з потужної пожежі

У підмосковному Дзержинському вранці 12 травня спалахнула потужна пожежа — тут загорілися складські приміщення на вулиці Садовій. Сьогодні у російській столиці також спалахнула пожежа на заводі, де виготовляють двигуни для винищувачів.

Як пишуть російські ЗМІ, чорний дим від пожежі у Дзержинському видно за кілька кілометрів від місця займання.

За даними джерела, пожежа виникла на складах, які здають в оренду бізнесменам.

Осередок займання знаходиться на складі використаних покришок, на місце вже прибули співробітники екстрених служб.

За словами очевидців, густий чорний стовп диму видно у південних районах російської столиці.

За уточненою інформацією від російських джерел, площа загоряння в Дзержинському зросла до 2,5 тисяч квадратних метрів, масштаби пожежі стрімко зростають.

Рятувальники продовжують боротися із вогнем.

Про постраждалих чи загиблих внаслідок інциденту не повідомляється. Також поки що не було офіційної інформації про причини займання на складах.

Раніше "Телеграф" писав, що кілька днів тому у москві сталася пожежа у недобудованому житловому комплексі "Нове Очакове".