путін на параді сидів із фальшивими "ветеранами": стало відомо, хто вони (фото)

Стало відомо, хто сидів біля путіна під час параду на 9 травня у москві

Президент росії володимир путін під час параду на 9 травня в москві сидів в оточенні ветеранів радянських спецслужб. Жоден їх свого часу не воював проти фашистських військ.

На це звернули увагу журналісти опозиційного російського Telegram-каналу "Агентство. Новини".

За даними розслідувачів, біля диктатора сиділи ветерани НКВС та КДБ — Юрій Двойкін (праворуч) та Геннадій Зайцев (ліворуч).

Джерело пише, що ветеран НКВС Двойкін свого часу придушував антирадянське підпілля в Україні. 1942-го року він намагався потрапити на фронт добровольцем, але так і не потрапив. 1944-го року він вирушив до Львівської області "виконувати операції з ліквідації націоналістичного підпілля на території Західної України".

"Ми мало знали про бандерівців у той час. Вони вчинили полювання: протягом двох днів розстріляли понад 5000 людей, відчули себе господарями у Львові, на Україні. Ми зачищали весь регіон від націоналістів, ловили в лісах, покинутих хуторах", — говорив він в одному зі своїх інтерв’ю.

Водночас ветеран КДБ Зайцев брав участь у придушенні Празької весни у Чехословаччині у 1968 році. Саме під його керівництвом захопили будівлю МВС у Празі. Вже у 70-х роках він очолив антитерористичну групу "Альфа".

Раніше "Телеграф" писав, що 9 травня всією росією пройшла хвиля затримань активістів і простих громадян.