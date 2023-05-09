Парад не вдався, а тут ще й Сі: "друзі" путіна вставили йому ніж у спину на 9 травня

Путіна проігнорували у Китаї

Російське 9 травня 2023 року і так виявилося дуже жалюгідним видовищем, так ще й "друзі" з Піднебесної вставили "ніж у спину" путіну. Лідер Китаю просто взяв і не привітав кремлівського диктатора з одним із найголовніших свят путінської росії.

Про це пише "Укрінформ".

Так, журналісти видання звернули увагу, що на сторінці МЗС Китаю, де оприлюднюються усі міжнародні контакти китайського лідера немає жодної згадки про привітання для путіна з 9 травня.

"За сьогоднішній день опубліковано лише два повідомлення, в яких ідеться про призначення головою КНР послів Китаю та співчуття Сі президенту Руанди Полю Кагаме у зв’язку з великими жертвами й матеріальними збитками, яких завдали цій африканській країні катастрофічні зливи.У попередньому дописі, датованому 6 травня, повідомляється, що Сі Цзіньпін і його дружина Пен Ліюань надіслали вітальне послання королю Великої Британії Чарльзу III і королеві Каміллі з нагоди коронації", — йдеться у матеріалі.

Крім того, посольство Китаю в росії, як і диппредставництво росії в КНР, також не повідомляють про вітання. Немає про нього і на сайті кремля і в російських пропагандистських медіа, які б обов’язково використали такий випадок для підтвердження непорушності китайсько-російської дружби.

Національні китайські ЗМІ взагалі проігнорували чи не найголовніше свято росії путіна, ні словом не згадавши про "парад" у москві і зроблену під час цього дійства заяву господаря кремля.

"Можна припустити, що Сі вітав російського колегу якимось непублічним способом, але це видається малоймовірним", — вважають журналісти.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як змінилася позиція Китаю щодо України.

Також ми повідомляли, що Зеленський та Сі Цзіньпін провели телефонну розмову.