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"Випадок зіграв за нас": генерал пояснив, як змінилася позиція Китаю щодо України

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
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Як змінилося відношення Китаю щодо України Новина оновлена 05 травня 2023, 11:32
Як змінилося відношення Китаю щодо України. Фото Колаж "Телеграфу"

Україна може покластися в ракурсі тиску на росію на Китай

Позиція Китаю щодо України після інциденту з висловлюваннями посла могла змінитись, адже ще до візиту до москви й незабаром після нього не було й натяку на те, що китайський лідер Сі Цзіньпін готовий поговорити із Зеленським. Однак зараз у Києва та Пекіна вже, мабуть, є певні точки дотику.

Таку думку "Телеграфу" висловив ветеран зовнішньої розвідки генерал-лейтенант Василь Богдан.

"Його величність випадок зіграв за нас. Коли посол Китаю у Франції дозволив собі ті заяви, що він зробив (що Україна та інші країни, що були раніше в СРСР, не мають легітимності суверенітету та незалежності), це викликало таку потужну негативну реакцію, яка змусила Сі подзвонити Зеленському", — сказав він.

Василь Богдан додав, що наразі наш посол їде до Китаю, а в Україну приїде спецпредставник КНР. Таким чином процес почне рухатися.

"Думаю, Київ і Пекін мають певні точки дотику. І ми можемо покластися в ракурсі тиску на рф і на комуністичний Китай. Тим більше що згідно з Будапештським меморандумом, він є одним із гарантів нашої безпеки. Хоча ми, зрозуміло, більш ніж критично ставимося до цього меморандуму (один із підписантів якого – росія – напав на Україну), цей фактор варто використовувати", – сказав генерал.

На запитання про те, що необхідно зробити для того, щоб Пекін зайняв більш проукраїнську, а не проросійську позицію, Богдан відповів, що лише вміла політико-дипломатична робота України може призвести до того, що країни, які не здаються союзниками, стали на наш бік.

"І терористична ракетна і дронова активність росії проти України, і чергові ядерні погрози з боку країни-агресора, матимуть зворотний для кремля ефект. Цивілізований світ перестав його боятися. Він боїться, скоріше, затягування війни. Отже – потрібно дати Україні всі можливості для руйнування росіян на полі бою. Інакше полум’я війни охоплюватиме все більші території", — підсумував Василь Богдан.

Повний текст про майбутнє контрнаступ ЗСУ та озброєння від західних партнерів читайте у матеріалі на "Телеграфі": Чого чекати від українського наступу і який козир втратив путін — прогноз генерала.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Китай в ООН уперше підтвердив, що росія є країною-агресором. Зазвичай, Пекін намагається утримуватися від голосування в подібних резолюціях, але цього разу Китай висловив свою підтримку.

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#Україна #Китай #Росія #Війна