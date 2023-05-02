Китай в ООН уперше підтвердив, що росія є агресором

Голоси "за" також віддали й Індія з Бразилією

Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію про співробітництво між Організацією та Радою Європи, в якій росію прямим текстом називають агресором. Примітно, що таке формулювання вперше підтримав Китай.

На це звернув увагу постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, який оприлюднив інформацію про результати голосування на своєму Twitter.

"Спроба рф зняти згадку про агресію щодо України провалилася в ГА. Проти резолюції проголосували 5 відомих борців з правами людини — росія, Білорусь, Нікарагуа, Сирія, КНДР", — написав він.

Варто зазначити, що в подібних резолюціях Китай намагається утримуватись від голосування, проте цього разу вона отримала підтримку Пекіна.

Також голоси "за" віддали представники ще двох "країн, що не визначились" — Індії та Бразилії. Крім того, на підтримку резолюції також виступили два члени ОДКБ, а саме Вірменія та Казахстан.

Як повідомлялося раніше, нещодавно президент України Володимир Зеленський провів першу розмову з главою Китаю Сі Цзіньпіном з початку російського вторгнення. При цьому в Офісі президента кажуть, що Китай не хоче домогтися заморозки конфлікту, тому що розуміє, що це може бути вигідно лише росії.