Китай в ООН впервые подтвердил, что россия является агрессором

Голоса "за" также отдали и Индия с Бразилией

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию о сотрудничестве между Организацией и Советом Европы, в которой россию прямым текстом называют агрессором. Примечательно в этом то, что такую формулировку впервые поддержал Китай.

На это обратил внимание постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, который обнародовал информацию о результатах голосования в своем Twitter.

"Попытка россии снять упоминание об агрессии в отношении Украины провалилась в ГА. Против резолюции проголосовали 5 известных борцов с правами человека — россия, Беларусь, Никарагуа, Сирия, КНДР", — написал он.

Стоит отметить, что в подобных резолюциях Китай старается воздерживаться от голосования, однако в этот раз она получила поддержку Пекина.

Также голоса "за" отдали представители еще двух "неопределившихся стран" — Индии и Бразилии. Помимо того в поддержку резолюции также выступили два члена ОДКБ, а именно Армения и Казахстан.

Как сообщалось ранее, недавно президент Украины Владимир Зеленский провел первый разговор с главой Китая Си Цзиньпином с начала российского вторжения. При этом в Офисе президента говорят, что Китай не хочет добиться заморозки конфликта, так как понимает, что это может быть выгодно только россии.