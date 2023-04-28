Зачем Си на самом деле позвонил Зеленскому: появилось простое объяснение

В ЕС высказали свое мнение насчет телефонного разговора двух лидеров

Председатель КНР Си Цзиньпин созвонился с Владимиром Зеленским спустя несколько дней после скандала с послом Китая во Франции Лу Шайе из-за его слов о Крыме и бывших странах СССР. В Европе звонок расценили как попытку компенсировать последствия заявлений посла.

Как утверждают китайские официальные лица, выбор времени для звонка президенту Украины было случайным. В то же время один из высокопоставленных чиновников ЕС выразил другое мнение. Об этом сообщает Financial Times.

"После комментариев посла в Париже им нужно как-то возместить ущерб", — сказал чиновник.

Многие западные аналитики придерживаются мнения, что окончательную роль в решении о звонке Зеленскому сыграло именно заявление посла Лу Шайе, в котором он также поставил под сомнение суверенитет Украины над Крымом.

Другие же считают, что Китай осознает необходимость сделать больше, чтобы убедить Европу в своей искренности, учитывая его тесные отношения с россией, если он хочет приниматься участие в каком-либо послевоенном урегулировании. Это особенно важно, так как ЕС начинает работу над новой политикой в отношении Китая, которая, вероятно, будет завершена к концу июня.

"россия может не выиграть эту войну. Китай хочет, по крайней мере, иметь право голоса в Украине после конфликта, чтобы предотвратить полный поворот Украины на Запад в процессе постконфликтного государственного строительства", — заявил Ю Цзе, старший научный сотрудник по Китаю в Азиатско-Тихоокеанской программе Chatham House.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Владимир Зеленский рассказал о беседе с Си Цзиньпином и объяснил, на что точно не пойдет Украина.