Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда специально для "Телеграфа":

Посол Китайской Народной Республики (КНР) во Франции Лу Шайе попал в серьезный скандал после заявлений, что бывшие страны СССР якобы не имеют статуса в международном праве.

Но, мне кажется, это резонансное заявление позволило Пекину совершить довольно эффективную внешнеполитическую операцию.

С одной стороны, вроде бы выражено мнение лишь одного дипломата. С другой, этим заявлением он накрыл сразу 15 стран – бывших республик СССР.

Нет ничего удивительного, что первыми возмутились Украина и страны Балтии. А вот то, что молчат страны Центральной Азии, – удивляет. Как и то, что молчит россия. Ведь, исходя из логики Лу Шайе, рф тоже не имеет формальных оснований для существования.

Я думаю, что Украина могла бы использовать этот китайский шаг, в частности, чтобы инициировать обсуждение пребывания россии в качестве постоянного члена Совбеза ООН.