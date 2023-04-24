Директор Інституту світової політики, політичний експерт, автор книги "Гібридна війна" Євген Магда спеціально для "Телеграфу":

Посол Китайської Народної Республіки (КНР) у Франції Лу Шайє потрапив у серйозний скандал після заяв, що колишні країни СРСР нібито не мають статусу у міжнародному праві.

Але, на мою думку, ця резонансна заява дозволила Пекіну здійснити досить ефективну зовнішньополітичну операцію.

З одного боку, начебто висловлено думку лише одного дипломата. З іншого боку, цією заявою він накрив одразу 15 країн – колишніх республік СРСР.

Немає нічого дивного, що першими обурилися Україна та країни Балтії. А ось те, що мовчать країни Центральної Азії, – дивує. Як і те, що мовчить рф. Адже, виходячи з логіки Лу Шайє, росія теж не має формальних підстав для існування.

Я думаю, що Україна могла б використати цей китайський крок, зокрема, щоб ініціювати обговорення перебування росії як постійного члена Ради безпеки ООН.