Навіщо Сі насправді зателефонував Зеленському: з’явилося просте пояснення

У ЄС висловили свою думку щодо телефонної розмови двох лідерів

Голова КНР Сі Цзіньпін зателефонував Володимиру Зеленському через кілька днів після скандалу з послом Китаю у Франції Лу Шайє через його слова про Крим і колишні країни СРСР. У Європі дзвінок розцінили як спробу компенсувати наслідки заяви посла.

Як стверджують китайські офіційні особи, вибір часу для дзвінка до президента України був випадковим. Водночас один із високопосадовців ЄС висловив іншу думку. Про це повідомляє Financial Times.

"Після коментарів посла в Парижі їм потрібно якось відшкодувати збитки", — сказав чиновник.

Багато західних аналітиків дотримуються думки, що остаточну роль у рішенні про дзвінок Зеленському відіграла саме заява посла Лу Шайє, в якій він також поставив під сумнів суверенітет України над Кримом.

Інші вважають, що Китай усвідомлює необхідність зробити більше, щоб переконати Європу у своїй щирості, враховуючи його тісні відносини з росією, якщо він хоче брати участь у якомусь повоєнному врегулюванні. Це особливо важливо, оскільки ЄС розпочинає роботу над новою політикою щодо Китаю, яка, ймовірно, буде завершена до кінця червня.

"росія може не виграти цю війну. Китай хоче, принаймні, мати право голосу в Україні після конфлікту, щоб запобігти повному повороту України на Захід у процесі постконфліктного державного будівництва", — заявив Ю Цзе, старший науковий співробітник з Китаю в Азіатсько- Тихоокеанської програми Chatham House.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Володимир Зеленський розповів про бесіду із Сі Цзіньпіном і пояснив, на що точно не піде Україна.