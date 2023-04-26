Зеленський розповів про бесіду із Сі Цзіньпіном: пояснив, на що Україна точно не піде

Україна хоче миру, але віддавати свої території росії задля цього не буде, і Китай повинен це зрозуміти

Володимир Зеленський розкрив подробиці телефонної розмови з главою Китаю Сі Цзіньпінем, яка відбулася в середу, 26 квітня. Український президент заявив, що сподівається поновити торговельні відносини з КНР, адже до початку війни країна була першим партнером України.

Подробиці він поділився у своєму Telegram-каналі. За словами Зеленського, розмова тривала цілу годину і лідери обговорили не лише партнерство, а й умови миру в Україні.

Президент України пояснив колезі з Китаю, що Україна хоче миру та сьогодні продовжує боротися за нього на своїй землі. Війна має закінчитися, але жодних територіальних поступок з нашого боку не може бути.

"Ніхто не хоче миру більше, ніж український народ. Ми – на своїй землі і боремося за наше майбутнє, реалізуючи невід'ємне право на самооборону. Світ має бути справедливим і стійким, заснованим на принципах міжнародного права та поваги до Статуту ООН. Не може бути жодного миру за рахунок територіальних компромісів. Територіальна цілісність України має бути відновлена в межах 1991 року", — наголосив Володимир Зеленський.

Окрім цього, лідери двох держав обговорили, як можна зміцнити українсько-китайське партнерство. До початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Китай був лідером серед торгових партнерів. Український президент висловив сподівання, що бесіда із Сі Цзіньпінем допоможе зміцнити відносини України та Китаю та виведе їх на новий рівень.

"Під час розмови обговорили шляхи зміцнення українсько-китайського партнерства. До повномасштабного російського вторгнення Китай був торговельним партнером України номер один. Вірю, що наша сьогоднішня розмова дасть потужний імпульс для повернення, збереження та розвитку цієї динаміки на всіх рівнях", — резюмував Володимир Зеленський.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Володимир Зеленський та Сі Цзіньпінь знайшли "точки перетину" в мирних планах двох країн. Діалог двох президентів може свідчити про відновлення переговорного процесу між Україною та Китаєм, повідомили в прес-службі українського президента.