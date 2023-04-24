Посольство Китаю у Франції постаралося пояснити за "російський Крим"

Заява посла не збігається з політичною позицією Китаю

У посольстві Китаю у Франції відреагували на слова посла Лу Шайє про те, що пострадянські країни нібито не мають статусу в міжнародному праві, а Крим взагалі російська земля. Ця заява не має нічого спільного з офіційною позицією Китаю.

Про це сказано у заяві посольства. У відомстві нагадали, що після розпаду СРСР Китай став одним із перших, хто почав налагоджувати зв’язки з країнами-вихідцями.

"Висловлювання посла Лу Шайє з українського питання були не політичною заявою, а висловленням особистих поглядів під час теледебатів. Вони не повинні піддаватися надмірному тлумаченню. Позиція Китаю з відповідних питань не змінилася", — йдеться у заяві.

Нагадаємо, що в інтерв’ю французькому телеканалу LCI посол Китаю у Франції Лу Шайє поставив під сумнів суверенітет пострадянських країн і заявив, що спочатку Крим був "російським" і лише 1954 року його подарували Україні. Така заява викликала бурю негативу і низка країн вимагала від китайського посла пояснень.

А радник голови ОП Михайло Подоляк у свою чергу висловив упевненість у тому, що подібні заяви транслюють позицію росії.

"Дивно чути від представника країни, яка ретельно ставиться до своєї тисячолітньої історії, абсурдну версію "історії Криму". Хочете бути великим політичним гравцем — не переказуйте пропаганду російських аутсайдерів", — написав Подоляк.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як Україна може використати скандальну заяву Китаю. Політичний експерт Євген Магда впевнений, що на тлі цієї заяви Україна може ініціювати обговорення перебування росії як постійного члена Ради безпеки ООН.