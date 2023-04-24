Посольство Китая во Франции постаралось объясниться из-за "русского Крыма"

Заявление посла не совпадает с политической позицией Китая

В посольстве Китая во Франции отреагировали на слова посла Лу Шайе о том, что постсоветские страны якобы не имеют статуса в международном праве, а Крым и вовсе исконно российская земля. Это заявление не имеет ничего общего с официальной позицией Китая.

Об этом сказано в заявлении посольства. В ведомстве напомнили, что после распада СССР Китай стал одним из первых, кто начала налаживать связи со странами-выходцами.

"Высказывания посла Лу Шайе по украинскому вопросу были не политическим заявлением, а выражением личных взглядов во время теледебатов. Они не должны подвергаться чрезмерному толкованию. Позиция Китая по соответствующим вопросам не изменилась", — говорится в заявлении.

Напомним, что в интервью французскому телеканалу LCI посол Китая во Франции Лу Шайе поставил под сомнение суверенитет постсоветских стран и заявил, что изначально Крым был "российским" и лишь в 1954 году он был подарен Украине. Такое заявление вызвало бурю негатива и ряд стран потребовал от китайского посла объяснений.

А советник главы ОП Михаил Подоляк в свою очередь высказал уверенность в том, что подобные заявления транслируют позицию россии.

"Странно слышать от представителя страны, щепетильно относящейся к своей тысячелетней истории, абсурдную версию "истории Крыма". Хотите быть большим политическим игроком — не пересказывайте пропаганду российских аутсайдеров", — написал Подоляк.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как Украина может использовать скандальное заявление Китая. Политический эксперт Евгений Магда уверен, что на фоне этого заявления Украины может инициировать обсуждение пребывания россии в качестве постоянного члена Совбеза ООН.