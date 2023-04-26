Зеленский рассказал о беседе с Си Цзиньпином: объяснил, на что Украина точно не пойдет

Украина хочет мира, но отдавать свои территории россии ради этого не будет, и Китай должен это понять

Владимир Зеленский раскрыл подробности телефонного разговора с главой Китая Си Цзиньпинем, который состоялся в среду, 26 апреля. Украинский президент заявил, что надеется восстановить торговые отношения с КНР, ведь до начала войны страна была первым партнером Украины.

Подробностями он поделился в своем Telegram-канале. По словам Зеленского, беседа длилась целый час и лидеры обсудили не только партнерство, но и условия мира в Украине.

Президент Украины пояснил колееге из Китая, что Украина хочет мира и сегодня продолжает бороться за него на своей земле. Война должна закончиться, но никаких территориальных уступок с нашей стороны быть не может.

"Никто не хочет мира больше, чем украинский народ. Мы – на своей земле и боремся за наше будущее, реализуя неотъемлемое право на самооборону. Мир должен быть справедливым и устойчивым, основанным на принципах международного права и уважения Устава ООН. Не может быть ни одного мира за счет территориальных компромиссов. Территориальная целостность Украины должна быть восстановлена в 1991 году", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Помимо этого, лидеры двух государств обсудили, как можно укрепить украинско-китайское партнерство. До начала полномасштабного вторжения россии в Украину, Китай был лидером среди торговых партнеров. Украинский президент выразил надежду, что беседа с Си Цзиньпинем поможет укрепить оношения Украины и Китая и выведет их на новый уровень.

"В ходе беседы обсудили пути укрепления украинско-китайского партнерства. До полномасштабного российского вторжения Китай являлся торговым партнером Украины номер один. Верю, что наш сегодняшний разговор даст мощный импульс к возвращению, сохранению и развитию этой динамики на всех уровнях", — резюмировал Владимир Зеленский.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Владимир Зеленский и Си Цзиньпинь нашли "точки пересечения" в мирных планах двух стран. Диалог двух президентов может свидетельствовать о возобновлении переговорного процесса между Украиной и Китаем, сообщили в пресс-службе президента.