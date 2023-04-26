"Есть точки пересечения": у Зеленского сделали громкое заявление по итогам разговора с Си Цзиньпином

Разговор был лишь началом диалога между двумя странами

Во время телефонного разговора между лидерами Украины и Китая Владимиром Зеленским и Си Цзиньпином стороны обменялись соображениями относительно "мирного плана" КНР и формуле мира.

Как рассказал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в эфире единого марафона новостей, в первую очередь важен сам факт переговоров, поскольку это сигнализирует о возобновлении переговорного процесса между двумя странами.

Он отметил, что это событие также совпало с назначением посла в КНР, что может свидетельствовать о начале развития двусторонних отношений.

Никифоров сообщил, что Пекин уведомил Киев, что назначил специального представителя по Украине.

"Посмотрим с чем он приедет. Я так понимаю, что приедет, чтобы подробно понять нашу позицию. Мы позитивно настроены на такой прямой диалог с Китаем", — отметил он.

Спикер Зеленского подчеркнул, что стороны также обменялись мнениями относительно завершения войны россии против Украины, в частности это касается китайского "мирного плана" и украинской формулы мира.

"Приятно, что есть определенные моменты, такие точки пересечения", — сообщил Никифоров.

В частности, говорит он, это касается вопроса неиспользования ядерного оружия и удержания в заложниках ядерных объектов.

Как сообщалось ранее, Зеленский после разговора с Си Цзиньпином заявил, что звонок продолжался один час и стороны обсудили весь комплекс актуальных двухсторонних вопросов.