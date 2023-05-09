Парад не удался, а тут еще и Си: "друзья" путина вставили ему нож в спину на 9 мая

Путина проигнорировали в Китае

Российское 9 мая в 2023 году и так оказалось весьма жалким зрелищем, так еще и "друзья" из Поднебесной вставили "нож в спину" путину. Лидер Китая просто взял и не поздравил кремлевского диктатора с одним из главнейших праздников путинской россии.

Об этом пишет "Укринформ".

Так, журналисты издания обратили внимание, что на странице МИД Китая, где обнародуются все международные контакты китайского лидера нет ни одного упоминания про поздравления для путина с 9 мая.

"За сегодняшний день опубликовано только два сообщения, в которых говорится о назначении главой КНР послов Китая и соболезнования Си президенту Руанды Полю Кагаме в связи с большими жертвами и материальным ущербом, нанесенным этой африканской стране катастрофическим ливнем. В предыдущем сообщении, датированном 6 мая, сообщается, что Си Цзиньпин и его жена Пэн Лиюань направили поздравительное послание королю Великобритании Чарльзу III и королю Камилле по случаю коронации", — говорится в материале.

Кроме того, посольство Китая в россии, как и диппредставительство россии в КНР, также не сообщают о поздравлении. Нет о нем и на сайте кремля и в российских пропагандистских медиа, которые обязательно использовали бы такой случай для подтверждения незыблемости китайско-российской дружбы.

Национальные китайские СМИ вообще проигнорировали едва ли не самый главный праздник россии путина, ни словом не вспомнив о "параде" в Москве и сделанном во время этого действа заявлении хозяина кремля.

"Можно предположить, что Си приветствовал российского коллегу каким-то непубличным способом, но это кажется маловероятным", — считают журналисты.

Напомним, ранее мы писали о том, как изменилась позиция Китая в отношении Украины.

Также мы сообщали, что Зеленский и Си Цзиньпин провели телефонный разговор.