"Случай сыграл за нас": генерал объяснил, как изменилась позиция Китая в отношении Украины

Украина может положиться в ракурсе давления на рф на Китай

Позиция Китая в отношении Украины после инцидента с высказываниями посла могла измениться, ведь еще до визита в москву и вскоре после него не было и намека на то, что китайский лидер Си Цзиньпин готов поговорить с Зеленским. Однако сейчас у Киева и Пекина уже, вероятно, есть определенные точки соприкосновения

Такое мнение "Телеграфу" выразил ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан.

"Его величество случай сыграл за нас. Когда посол Китая во Франции позволил себе те заявления, что он сделал (что Украина и другие страны, бывшие ранее в СССР, не имеют легитимности суверенитета и независимости), это вызвало такую мощную негативную реакцию, которая вынудила Си позвонить Зеленскому", — сказал он.

Василий Богдан добавил, что теперь наш посол едет в Китай, а в Украину приедет спецпредставитель КНР. Таким образом, процесс начнет двигаться.

"Думаю, у Киева и Пекина есть определенные точки соприкосновения. И мы можем положиться в ракурсе давления на рф и на коммунистический Китай. Тем более что согласно Будапештскому меморандуму, он является одним из гарантов нашей безопасности. Хоть мы, понятно, более чем критически относимся к данному меморандуму (один из подписантов которого – рф – напал на Украину), этот фактор стоит использовать", — сказал генерал.

На вопрос о том, что необходимо сделать для того, чтобы Пекин занял более проукраинскую, а не пророссийскую позицию, Богдан ответил, что лишь умелая политико-дипломатическая работа Украины может привести к тому, что страны, которые не кажутся союзниками, стали на нашу сторону.

"И террористическая ракетная и дроновая активность рф против Украины, и очередные ядерные угрозы со стороны страны-агрессора, будут иметь обратный для кремля эффект. Цивилизованный мир перестал его бояться. Он боится, скорее, затягивания войны. Следовательно – нужно дать Украине все возможности для сокрушения россиян на поле боя. Иначе пламя войны будет охватывать всё большие территории", — подытожил Василий Богдан

Полный текст о грядущем контрнаступлении ВСУ и вооружении от западных партнеров читайте в материале на "Телеграфе": Чего ждать от украинского наступления и какой козырь потерял путин — прогноз генерала.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Китай в ООН впервые подтвердил, что россия является страной-агрессором. Обычно Пекин старается воздерживаться от голосования в подобных резолюциях, но на сей раз Китай выразил свою поддержку.