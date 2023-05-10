За жовто-сині кольори на одязі і не лише: у росії 9 травня пройшла хвиля затримань

У низці російських міст пройшли затримання на 9 травня

На 9 травня у різних містах росії пройшли затримання громадян, на яких був одяг жовтого чи синіх кольорів. Також затримували тих, хто виступав проти війни в Україні.

Як пише ОВС-Інфо, тільки у москві сталося щонайменше чотири таких затримання.

Одним із жертв режиму став Олександр Посконний, який вийшов до метро "Тверська" із прапором України. За словами чоловіка, під час затримання його побили силовики.

Також поліцейські загрожували йому кримінальною справою за статтею про екстремізм. Олександр розповів, що у відділенні бачив ще мінімум трьох людей, яких затримали через жовті або сині кольори на одязі.

До речі, на чоловіка склали протокол про статтю про дискредитацію російської армії та відпустили.

Водночас у Курську пікетницю Анастасію Коршунову затримали за плакат "Світ України. Свободу РФ. Я проти війни!". Банер у неї вилучили, але протокол складати не стали.

За даними джерела, у Нижньому Новгороді затримали Дмитра Шелтера, який 9 травня з’явився на вулиці в худі з перекресленим зображенням володимира путіна. На нього склали протокол про дискредитацію російської армії, а худі з зображенням диктатора вилучили.

Раніше "Телеграф" писав про те, як парад до 9 травня у москві перетворився на посміховисько.