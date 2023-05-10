За желто-синие цвета на одежде и не только: в рф 9 мая прошла волна задержаний

В ряде российских городов прошли задержания на 9 мая

На 9 мая в разных городах россии прошли задержания граждан, на которых была одежда желтого или синих цветов. Также задерживали тех, кто выступал против войны в Украине.

Как пишет ОВД-Инфо, только в москве произошло по меньшей мере четыре таких задержания.

Одним из жертв режима стал Александр Посконный, который вышел к метро "Тверская" с флагом Украины. По словам мужчины, во время задержания его избили силовики.

Также полицейские угрожали ему уголовным делом по статье об экстремизме. Александр рассказал, что в отделении видел еще минимум троих человек, которых задержали из-за желтого или синего цветов на одежде.

К слову, на мужчину составили протокол о статье о дискредитации российской армии и отпустили.

В то же время в Курске пикетчицу Анастасию Коршунову задержали за плакат "Мир Украине. Свободу РФ. Я против войны!". Баннер у нее изъяли, но протокол составлять не стали.

По данным источника, в Нижнем Новгороде задержали Дмитрия Шелтера, который 9 мая появился на улице в худи с перечеркнутым изображением владимира путина. На него составили протокол о дискредитации российской армии, а худи с изображением диктатора изъяли.

Ранее "Телеграф" писал о том, как парад к 9 мая в Москве превратился в посмешище.