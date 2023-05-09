Советник главы офиса президента Михаил Подоляк о параде 9 мая в Москве, болезненном поведении путина и расплате россиян

Что это было? Паника, примитивизм, классическое аффективное самооправдание агрессора: "Меня заставили убивать, насиловать, мародерить". Именно таков сегодня Путин – человек, который окончательно "убил" Россию как империю, попытку реанимировать СССР и пожирающий разум "День/Победы"… Банальные повторы штампов (лживого алармистского типа "На нас напали!") на фоне тотальной могилизации регионов явно неконкурентной и варварской страны России – вот что такое "9 мая по-русски". Лично Путин сегодня является идеальной иллюстрацией того, что такое "расщепление сознания" из учебников по психоанализу. Субъект придумал личный виртуальный мир, в котором до сих пор представляет себя великим геополитическим стратегом со "второй армией мира" и обязательным Лениным/Фоменко/Ильиным как создателями "справедливой вселенной". Затем начинает масштабную войну, массово убивает гражданских, устраивает принудительные депортации, окончательно разрушает большие и маленькие города, получает по зубам и воет о том, как на него вероломно напали. Но/но… Информационная эпоха. Все под софитами. В прямом эфире. Войну развязала исключительно мракобесная Россия, которая охотно, наперегонки и с наслаждением возглавляет международный терроризм…

Объясню просто…

Украина совершенно независима. Что бы ни происходило здесь, какие бы политические или социальные процессы ни продолжались, Россию это вообще не обходит. Кто вы вообще такие? Поэтому, когда субъект П. снова начинает свое тоскливое "о государственном перевороте в Украине в 2014-м", это только о полной неадекватности российской политической "элиты". Что бы ни происходило в Украине, Россия не имеет к этому никакого отношения. Тридцать два года назад мы стали независимыми странами, каждая из которых шагает своим путем. Ни революции, ни международные альянсы Украины не касаются росварваров… Откровенное насилие, которое демонстрирует Россия, – это вообще не о цивилизации, межгосударственных отношениях, идеологии, "многовекторной политике". Какая вообще идеология может быть у банальных преступников? Украл, поймали, на шконку– вот ваша идеология. Или вертухаем. Потому что Россия – это только о преступлениях, будущих судах, наказаниях и репарациях. Россиянам придется научиться платить по счетам. Несмотря на то, что десятилетиями Россия привыкала к безнаказанности, каждая ниточка рано или поздно заканчивается. Для сегодняшней России история уже подготовила крепкую петлю спецтрибунала и еще одну – истории.

Свет? Нет. Только мрак. В настоящее время Россию поглощает паника и роковой сценарий. Людям, которых Путин затащил в вымышленный шизофренический мир "недоимперии", придется вернуться в реальность и заплатить из собственного кармана за десятилетие безразличия и толерантности ко злу. И это хорошо.