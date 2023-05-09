Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий, председатель Луганской военно-гражданской администрации (2015-2016 годы), руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл" объяснил, что не так с парадом в рф

В Москве отпарадобесили. По масштабам то, что произошло 9 мая 2023 года – это была жалкая пародия на предыдущие действа и шоу в рамках сакрального для россиян Дня победы.

Были какие-то нелепые подарочные конструкторы, очередная порция бреда от путина в стиле "защиты" жителей Донбасса, "врагах великой россии" и так далее.

Интересно, что путин нашел в себе "мужество" появится на трибуне, хоть ранее предполагалось, что он будет по видеосвязи наблюдать это "мероприятие". Но так как в последний момент, вчера, "дожали" некоторых руководителей центральноазиатских государств (плюс премьер Армении и самопровозглашенный президент Беларуси), которые решили-таки приехать в Москву на 9 мая, путину пришлось вылезти из своего клоповника – и вместе со всеми выпереться на Красную площадь.

Военной техники как таковой практически не было. Прогнали музейные танки Т-34, слегка побряцали "Искандерами", С-400, Ярс. Грозных распиаренных танков Т-14 на платформе "Армата" не было и в помине. Зато сотрудники росгвардии, бродящие по Москве, продемонстрировали противодроновые ружья. Не важно, работают они или нет. Важно показать народу, что "всё под контролем", а "небо закрыто надежно". Наверное, по этому же поводу полицию "вооружили" биноклями. Теперь-то точно "враг не пройдет".

Правда, воздушный парад, от греха подальше, отменили. Боязно…

То, что по площади шагали фактически одни курсанты, войска Московского военного округа, которые участия в боевых действиях не принимали и не принимают, тоже о многом говорит. Ранее в параде в обязательном порядке принимали участие элитные подразделения. Но в связи с тем, что они получили по мордасам в Украине (та же Кантемировская дивизия), а большинство техники страны-агрессора сожжено в Украине же, ездить нынешним "ветеранам" особо не на чем. Да и особо некому.

Был вопрос накануне этого победобесия, станет ли проходить колонна зэков из ЧВК "Вагнер" во главе с Пригожиным. Но решили воздержаться от совсем уж позорища.

В целом же победобесие в "глубинном народе" зашкаливает. Такое впечатление, что с каждым годом этого истинно русского маразма становится всё больше. Уже и заплывы с портретами "деды воевали", и в окопах их выставляют…

На фоне этого безумия абсолютно логичным выглядит, что Украина решила праздновать 9 мая День Европы, а 8 мая – День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. На не нужны победобесные шествия. А День победы у нас впереди новый – свой, над российской агрессией.