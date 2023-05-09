Колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій, голова Луганської військово-цивільної адміністрації (2015-2016 роки), керівник та засновник волонтерської групи "Народний тил" пояснив, що не так з парадом у росії

У Москві відпарадобісили. За масштабами те, що сталося 9 травня 2023 року, — це була жалюгідна пародія на попередні дійства та шоу в рамках сакрального для росіян Дня перемоги.

Були якісь безглузді подарункові конструктори, чергова порція абсурду від путіна в стилі "захисту" мешканців Донбасу, "ворогах великої росії" і так далі.

Цікаво, що путін знайшов у собі "мужність" з’явиться на трибуні, хоч раніше передбачалося, що він по відеозв’язку спостерігатиме цей "захід". Але оскільки в останній момент, вчора, "дотиснули" деяких керівників центральноазіатських держав (плюс прем’єр Вірменії та самопроголошений президент Білорусі), які вирішили таки приїхати до Москви на 9 травня, путіну довелося вилізти зі свого клопівника – і разом з усіма випертися на Красну площу.

Військової техніки як такої практично не було. Прогнали музейні танки Т-34, трохи побрякали "Іскандерами", С-400, Ярс. Грізних розпіарених танків Т-14 на платформі "Армата" не було й близько. Натомість співробітники росгвардії, що блукають Москвою, продемонстрували протидронові рушниці. Не важливо, чи працюють вони, чи ні. Важливо показати народу, що все під контролем, а небо закрито надійно. Напевно, з цього приводу поліцію "озброїли" біноклями. Тепер точно "ворог не пройде".

Щоправда, повітряний парад від гріха подалі скасували. Боязко…

Те, що площею крокували фактично одні курсанти, війська Московського військового округу, які участі в бойових діях не брали й не беруть, теж багато про що говорить. Раніше в параді обов’язково брали участь елітні підрозділи. Але у зв’язку з тим, що вони отримали по мордасах в Україні (та сама Кантемирівська дивізія), а більшість техніки країни-агресора спалено в Україні ж, їздити нинішнім "ветеранам" особливо нема на чому. Та й особливо нема кому.

Було питання напередодні цього перемоги, чи проходитиме колона зеків із ПВК "Вагнер" на чолі з Пригожиним. Але вирішили утриматися від зовсім вже ганьби.

В цілому ж перемогу в "глибинному народі" зашкалює. Таке враження, що з кожним роком цього російського маразму стає все більше. Вже й запливи з портретами "діди воювали", і в окопах їх виставляють…

На тлі цього божевілля абсолютно логічним виглядає, що Україна вирішила святкувати 9 травня День Європи, а 8 травня – День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. На не потрібні переможні ходи. А День перемоги у нас попереду новий – свій над російською агресією.