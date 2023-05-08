День перемоги вихідний, але не 9 травня: нові подробиці законопроекту Зеленського

Замість Дня перемоги в Україні з’явиться нове свято

Після того, як президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект про перенесення Дня перемоги на сайті українського парламенту, вже з’явився текст документа.

Про це пише "Телеграф", посилаючись на проект Закону, підготовленого Володимиром Зеленським.

Так, у цьому законопроекті президент пропонує скасувати День перемоги, який раніше щороку відзначався 9 травня. Натомість він хоче, щоб в Україні з’явиться нове свято — День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Він відзначатиметься 8 травня та буде вихідним днем.

При цьому слід зазначити, що під час військового стану додаткових вихідних в Україні немає. Відпочивати у нові дати українці зможуть після завершення бойових дій.

А 9 травня, як стало відомо раніше, стане днем Європи і буде робочим днем.

"Щороку з завтрашнього дня 9 травня ми шануватимемо нашу історичну єдність — єдність усіх європейців, які знищили нацизм і переможуть рашизм. Єдність, яка наближає світ", — сказав тоді Зеленський, повідомляючи про свій указ.

За словами голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, законопроект хочуть ухвалити в прискореному режимі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що до Дня пам’яті та примирення в мережі опублікували порівняння фото Другої світової із сучасною війною.