Повторюється знову: в мережі показали паралелі сучасної війни із Другою світовою (фото)
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Горе, біль, страждання — це те, що приносить війна на українські землі знову
В Україні до Дня пам'яті та примирення, який відзначається 8 травня, порівняли Другу світову війну із повномасштабним вторгненням росії, яке розпочалося 2022 року. У фото знайшли багато схожого.
"Ніколи" повторюється "знову" — серію колажів опублікував портал Кривого Рогу "Свої". В коментарі до світлин зазначено, що побажання від бабусі мирного неба та слова "тільки б війни не було" з 24 лютого 2022 року для українців набули нового значення.
На фото українські міста — Запоріжжя, Кривий Ріг, Київ, Одеса, зруйновані місця на Донеччині, російський і фашистський танк, діти та дорослі у розпачі. Війна, хоч і минуло майже 80 років, все ще має таке ж жахливе обличчя.
В Генштабі ЗСУ нагадують, що Україна вшановує пам'ять кожного, хто боровся з нацизмом та став жертвою Другої світової. "Не менше заслуговують на увагу та пам’ять і жертви війни: остарбайтери, діти війни, цивільні, які постраждали від бойових дій та окупації їхніх міст і сіл. Війна – це не лише танки, гармати й масштабні бої. Це – долі, мільйони маленьких і великих людських бід, які тривали роками", — йдеться у повідомленні.
Між росією та гітлерівською Німеччиною існує багато паралелей. Але світ може вивчити гіркий досвід перед Другою світовою, коли нерішучість міжнародної спільноти заохочувала агресора до злочинів, нагадують у Генштабі.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що у закликах російського диктатора володимира путіна та його прибічників помітили багато схожого з "методичками" фашистів. Збіг знайшли навіть у символіці із якою російські війська вдерлися в Україну в лютому минулого року.