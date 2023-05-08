Повторюється знову: в мережі показали паралелі сучасної війни із Другою світовою (фото)

Горе, біль, страждання — це те, що приносить війна на українські землі знову

В Україні до Дня пам'яті та примирення, який відзначається 8 травня, порівняли Другу світову війну із повномасштабним вторгненням росії, яке розпочалося 2022 року. У фото знайшли багато схожого.

"Ніколи" повторюється "знову" — серію колажів опублікував портал Кривого Рогу "Свої". В коментарі до світлин зазначено, що побажання від бабусі мирного неба та слова "тільки б війни не було" з 24 лютого 2022 року для українців набули нового значення.

На фото українські міста — Запоріжжя, Кривий Ріг, Київ, Одеса, зруйновані місця на Донеччині, російський і фашистський танк, діти та дорослі у розпачі. Війна, хоч і минуло майже 80 років, все ще має таке ж жахливе обличчя.

Київ тоді та зараз Запоріжжя тоді та Кривий Ріг зараз Одеса тоді та зараз

В Генштабі ЗСУ нагадують, що Україна вшановує пам'ять кожного, хто боровся з нацизмом та став жертвою Другої світової. "Не менше заслуговують на увагу та пам’ять і жертви війни: остарбайтери, діти війни, цивільні, які постраждали від бойових дій та окупації їхніх міст і сіл. Війна – це не лише танки, гармати й масштабні бої. Це – долі, мільйони маленьких і великих людських бід, які тривали роками", — йдеться у повідомленні.

Горе не має часових відмінностей Діти у війні Ворог знову прийшов на нашу землю

Між росією та гітлерівською Німеччиною існує багато паралелей. Але світ може вивчити гіркий досвід перед Другою світовою, коли нерішучість міжнародної спільноти заохочувала агресора до злочинів, нагадують у Генштабі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у закликах російського диктатора володимира путіна та його прибічників помітили багато схожого з "методичками" фашистів. Збіг знайшли навіть у символіці із якою російські війська вдерлися в Україну в лютому минулого року.