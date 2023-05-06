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Як жити з таким сусідом: Резніков розповів, що чекає на Україну після Перемоги

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публікації
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Автор
Олексій Резніков розповів, як Україна житиме після перемоги Новина оновлена 06 травня 2023, 12:51
Олексій Резніков розповів, як Україна житиме після перемоги. Фото Скрін із відео

Запорука безпеки України не лише сильна армія, а й справедливе правосуддя над окупантами

Перемога України у війні очікується цього чи наступного року. Але, незалежно від того, коли це станеться, росія не перестане бути нашим сусідом і треба буде вчитися жити поряд з агресорами.

В інтерв’ю Дмитру Комарову міністр оборони України Олексій Резніков розповів, як після перемоги жити поряд із росією. За його словами, необхідно зміцнювати незалежний військово-промисловий потенціал України, щоб ворог наступного разу добре подумав, перш ніж поткнутися знову з війною.

"Моя відповідь однозначна. Потрібно нарощувати та розвивати незалежний військово-промисловий комплекс, готувати населення з дитинства до того, що треба вміти чинити опір. Я не думаю, що нам потрібна строкова служба, має бути інший підхід. Можливо, аналог швейцарського резервістського варіанту", — сказав Резніков.

Він додав, що по досягненню 18 років українці будуть зобов’язані пройти 2-3 місячні курси на кшталт КМБ (курс молодого бійця), а потім займатися навчанням або роботою. Але щорічно необхідно приїжджати у військовий табір для проходження двотижневих курсів. Також він додав, що вогнепальна зброя має бути на руках у населення і боятися цього не потрібно. Кожен українець має вміти поводитися зі зброєю, якщо він здоровий та пройшов відповідну підготовку.

Крім того, у світі має з’явитися нова безпекова архітектура. Після Першої світової з’явилася Ліга Націй, яка не впоралася та допустила Другу світову війну, після якої був Нюрнберзький трибунал та створення ООН.

"Чому я згадав Нюрнберзький трибунал? Обов’язково має відбутися Нюрнберг-2. Обов’язково має бути Міжнародний суд і трибунал, де злочинці — росіяни та військово-політичне керівництво країни. Вони мають опинитися на лаві підсудних та отримати свої вироки. Це дуже важливо для історії та нащадків, що відповідальність все одно настане", — наголосив глава Міноборони.

За словами Резнікова, другим Нюрнбергом має стати Харків чи Маріуполь — саме два ці міста суттєво постраждали від росіян і продовжують страждати. І в такому разі нащадки російських окупантів знатимуть, що на них чекає у разі спроби знову напасти на Україну. Також він нагадав, що німці сьогодні — це нація пацифістів, які досі скуповують провину за фашистів.

"Я переконаний, що народиться новий альянс (після перемоги — Ред.). Те, що ми будемо в НАТО навіть не сумнівайтеся, це 1000%. І не тому, що ми туди хочемо, а тому, що вони нас хотітимуть туди. Ми маємо майже всі види натовського озброєння, і ми знаємо, як їм знищувати ворога, а вони тільки на полігонах знають це", — зазначив міністр оборони України.

Також Олексій Резніков російською спеціально для окупантів повторив, що на них чекає багаторічна ноша вини і їм доведеться пояснювати своїм дітям та онукам, навіщо вони вбили тисячі українців.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що росіяни панікують перед контрнаступом ЗСУ, а ватажок найманців із ПВК "Вагнера" навіть готовий покинути Бахмут, за який ведуться запеклі бої понад півроку. Керівництво окупантів знову заговорило про ядерний удар, сподіваючись залякати українців і союзників, а також стримати контрнаступ ЗСУ.

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#Росіяни #Перемога #Олексій Резніков