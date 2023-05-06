Как жить с таким соседом: Резников рассказал, что ждет Украину после Победы

Залог безопасности Украины не только сильная армия, но и справедливое правосудие над оккупантами

Победа Украины в войне ожидается в этом или следующем году. Но независимо от того, когда это произойдет, россия не перестанет быть нашем соседом и нужно будет учиться жить рядом с агрессорами.

В интервью Дмитрию Комарову министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, как после победы жить рядом с россией. По его словам, необходимо укреплять независимый военно-промышленный потенциал Украины, чтобы враг в следующий раз хорошо подумал, прежде чем сунуться снова с войной.

"Мой ответ однозначный. Нужно наращивать и развивать независимый военно-промышленный комплекс, готовить население с детства к тому, что нужно уметь сопротивляться. Я не думаю, что нам нужна срочная служба, должен быть другой подход. Возможно, аналог швейцарского резервистского варианта", — сказал Резников.

Он добавил, что по достижению 18 лет украинцы будут обязаны пройти 2-3 месячные курсы по типу КМБ (курс молодого бойца), а после заниматься учебой или работой. Но раз в год необходимо приезжать в военный лагерь для прохождения двухнедельных курсов. Также он добавил, что огнестрельное оружие должно быть на руках у населения и бояться этого не нужно. Каждый украинец должен уметь обращаться с оружием, если он здоров и прошел соответствующую подготовку.

Кроме того, в мире должна появиться новая архитектура безопасности. После Первой мировой появилась Лига Наций, которая не справилась и допустила Вторую мировую войну, после которой был Нюрнбергский трибунал и создание ООН.

"Почему я вспомнил Нюрнбергский трибунал? Обязательно должен состояться Нюрнберг-2. Обязательно должен быть Международный суд и трибунал, где преступники — россияне и военно-политическое руководство страны. Они должны оказаться на скамье подсудимых и получить свои приговоры. Это очень важно для истории и потомков, что ответственность все равно наступит", — подчеркнул глава Минобороны.

По словам Резникова, вторым Нюрнбергом должен стать Харьков или Мариуполь — именно два этих города существенно пострадали от россиян и продолжают страдать. И в таком случае потомки российских оккупантов будут знать, что их ждет в случае попытки снова напасть на Украину. Также он напомнил, что немцы сегодня — это нация пацифистов, которые до сих пор искупают вину за фашистов.

"Я убежден, что родится новый альянс (после победы — Ред.). То, что мы будем в НАТО даже не сомневайтесь, это 1000%. И не потому, что мы туда хотим, а потому, что они будут нас хотеть туда. У нас есть почти все виды натовского вооружения, и мы знаем, как им уничтожать врага, а они только на полигонах знают это", — отметил министр обороны Украины.

Также Алексей Резников на русском языке специально для оккупантов повторил, что их ждет многолетняя ноша вины и им придется объяснять своим детям и внукам, зачем они убили тысячи украинцев.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что россияне паникуют перед контрнаступлением ВСУ, а главарь наемников из ЧВК "Вагнера" даже готов покинуть Бахмут, за который ведутся ожесточенные бои больше полугода. Руководство оккупантов снова заговорило о ядерном ударе, в надежде запугать украинцев и союзников, а также сдержать конттнаступление ВСУ.