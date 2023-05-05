"Вагнеровцы" уходят: пригожин сделал громкое заявление

Террористы жалуются на свои огромные потери и говорят, что уходят "заливать раны"

Главарь наемников ЧВК "Вагнера" евгений пригожин окончательно обиделся на Минобороны рф и сделал громкое заявление о Бахмуте. Так, после вчерашнего разгромного видео пригожина, где он плачется, что ему не дают снаряды, он говорит что и вовсе якобы забирает свою ЧВК и уходит с города, который месяцами пытался захватить.

Об этом он рассказал своей пресс-службе.

"10 мая 2023 года мы вынуждены передать позиции подразделениям Министерства обороны", – говорит пригожин.

К своему видео заявлению террорист прикрепил документы, которые якобы будут направлены в МО. Там он хвастается своими кровавыми "заслугами" и просит российских военных занять их позиции после отхода ЧВК. Свою позицию он объясняет тем, что из-за "нехватки боеприпасов" его наемники "обречены на бессмысленную гибель".

"Из-за отсутствия боеприпасов наши потери растут с геометрической прогрессией с каждым днем", — говорится в документе.

10 мая, как дату своего отступления пригожин объяснил желанием, чтобы его страна достойно встретила 9 мая.

"Не смотря на это, совет командиров ЧВК "Вагнера" принял решение удерживать позиции и продолжить наступление на Бахмут до 10 мая 2023 года, чтобы священный для россиян праздник — 9 мая, День Победы встретить с блеском русского оружия….

Заявляю от имени бойцов ЧВК "Вагнер", от имени командования ЧВК "Вагнер", что 10 мая мы вынуждены передать позиции в населенном пункте Бахмут подразделениям Министерства обороны и вывести остатки ЧВК "Вагнер" в тыловые лагеря, чтобы зализать раны", — пишет пригожин.

Напомним, что пригожин уже давно "воюет" с Минобороны рф из-за "нехватки боеприпасов". Россиянам еще зимой даже пригодилось создавать целый флешмоб, чтобы террористам дали больше оружия. Однако, как можно понять по видео пригожина, где он называет шойгу и герасимова "с***ми", проблема эта, если она и вовсе существовала, никуда не ушла.