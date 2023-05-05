"Вагнерівці" йдуть: пригожин зробив гучну заяву

Терористи скаржаться на свої величезні втрати та кажуть, що йдуть "заливати рани"

Ватажок найманців ПВК "Вагнера" євген пригожин остаточно образився на Міноборони рф і зробив гучну заяву про Бахмут. Так, після вчорашнього розгромного відео пригожина, де він плачеться, що йому не дають снаряди, він каже, що нібито забирає свою ПВК і йде з міста, яке місяцями намагався захопити.

Про це він розповів своїй пресслужбі.

"10 травня 2023 року ми змушені передати позиції підрозділам Міністерства оборони", – каже пригожин.

До своєї відео заяви терорист прикріпив документи, які нібито будуть направлені до МО. Там він хвалиться своїми кривавими "заслугами" і просить російських військових зайняти їхні позиції після відходу ПВК. Свою позицію він пояснює тим, що через "нестачу боєприпасів" його найманці "приречені на безглузду загибель".

"Через відсутність боєприпасів наші втрати зростають із геометричною прогресією з кожним днем ", — йдеться у документі.

10 травня, як дату свого відступу, пригожин пояснив бажанням, щоб його країна гідно зустріла 9 травня.

"Незважаючи на це, рада командирів ПВК "Вагнера" прийняла рішення утримувати позиції і продовжити наступ на Бахмут до 10 травня 2023 року , щоб святе для росіян свято — 9 травня, День Перемоги зустріти з блиском російської зброї…

Заявляю від імені бійців ПВК "Вагнер", від імені командування ПВК "Вагнер", що 10 травня ми змушені передати позиції у населеному пункті Бахмут підрозділам Міністерства оборони та вивести залишки ПВК "Вагнер" до тилових таборів, щоб зализати рани ", — пише пригожин.

Нагадаємо, що пригожин вже давно "воює" з Міноборони рф через "нестачу боєприпасів". Росіянам ще взимку навіть створювати цілий флешмоб, щоб терористам дали більше зброї. Однак, як можна зрозуміти по відео пригожина, де він називає шойгу і герасимова "с***ми", проблема ця, якщо вона взагалі існувала, нікуди не пішла.