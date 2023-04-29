Йде в історію: пригожин поскаржився на "кастрацію" ПВК "Вагнера"

Висловлювання ватажка бандформування можуть бути викликані появою "конкурентів" на "ринку" чвк

Ватажок найманців-убивць із чвк "вагнера" євгеній пригожин, який постійно скаржиться на погане постачання своїх бандітів боєприпасами, заявив, що створена ним ватага садистів і вбивць може перестати існувати "через якийсь короткий проміжок часу".

Про це він поплакався в інтерв’ю семену пегову, одному з так званих "воєнкорів", які бризкають ненавистю до України.

"На сьогоднішній день ми приходимо до того, що ПВК "Вагнер" закінчується, і ПВК "Вагнер" через якийсь короткий проміжок часу перестане існувати. Ми відійдемо в історію, нічого страшного, так буває", — сказав пригожин.

Він знову згадав про відсутність боєприпасів у "вагнерівців" і додав, що в російських міністерствах "каструють" тих, хто хоче і може воювати, і що війна не дозволяє плести інтриги.

Втім, скиглення пригожина може виявитися лише черговим обманним маневром, за допомогою якого він намагається заплутати своїх суперників. Адже не секрет, що більша частина чвк "вагнер" залишилася в Африці, де ця зграя проводить набагато успішнішу "комерційну діяльність", ніж "штурми посадок на Донбасі".

Про це написав у соцмережі голова центру політичних студій Ярослав Божко.

У якості суперників головорізів пригожина цілком можуть виступати учасники іншого бандформування — ПВК "Потік", сформованої Газпромом на базі 16 бригади спецназівців міноборони Росії.

" У Газпрому ресурси точно більші, ніж у пригожина. І в перспективі будь-яких силових і напівсилових переділів у рф, "нової опричнини", для Газпрому справді наявність власної силової групи матиме вирішальний статус для виживання. Першого вояка ПВК "Потік" вже було взято у полон українськими військовими днями, а отже, структура вже перебуває на фронті" , — вважає експерт.

Характерно, що багато в чому "потоківці" діють методами, схожими на "вагнерівців". Наприклад, нещодавно вони записали звернення до путіна, де заявили про те, що вагнерівці загрожували їм розстрілом – чим не повторення ходу зі зверненням пригожинців до шойгу?

"Звичайно, на скарги бійців звертають мало уваги в росії. Втім, на скарги осіб наближених до Газпрому все ж таки звертають її набагато більше ", — вважає Ярослав Божко.

Експерт упевнений, що подібні корпоративні армії — нова реальність для росії, у якої набагато більше можливостей пережити саму конструкцію держави, "оскільки тісна спайка "гроші-медійка-силові формування" діє значно краще, ніж у класичної армії".

Нагадаємо, що поряд із "пусканням соплів" щодо нестачі снарядів і куль пригожин намагається використати і практику "залякування": так, нещодавно він заявив, що його зеки нібито більше не братимуть у полон українських захисників. А "вбиватимуть усіх на полі бою". Якого ефекту він хотів досягти своїм висловлюванням, не зовсім зрозуміло – адже навряд чи хтось сумнівався в тому, що його бандити – справжні звірі, яким не вперше з’ясовувати стосунки за допомогою кувалди.