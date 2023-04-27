пригожин знову поскаржився на постачання для своїх найманців

пригожин поскаржився на майбутній наступ ЗСУ

Ватажок найманців із ПВК "Вагнера" євген пригожин висловився з приводу очікуваного наступу ЗСУ і поскаржився, що його бойовикам бракує озброєння.

Як повідомляє прес-служба пригожина, в рф панує "зрада", а наступ ЗСУ є неминучим.

"Я вважаю, сьогодні відбувається злочин перед росією і перед російським народом. Наступ українців неминучий, йде зрада всередині російської федерації. Нам не дають вибудовувати оборону і наступати далі", — заявив ватажок найманців.

За словами окупанта, через брак снарядів на полі бою гине більше добровольців.

"Ті виродки, які приймають рішення [про видачу боєприпасів], мають відповісти перед матерями загиблих. Тому що замість одного гине одразу кілька людей. Мусить загинути одна під час штурму, гине п’ять — тому що немає снарядів. Усі прізвища, імена цих негідників — на листочку. Прийде час і російський народ поставить це питання. І я на нього відповім із упевненістю", — сказав він.

Нагадаємо, генерал-лейтенант Ігор Романенко розповів "Телеграфу" про те, яка зброя відіграє головну роль у контрнаступі ЗСУ.