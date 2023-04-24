"Убиватимемо всіх": пригожин відзначився новою гучною заявою

Ватажок ПВК Вагнер заявив, що українських захисників у полон не братимуть

Ватажок бойовиків ПВК "Вагнер" євген пригожин заявив, що його зеки нібито більше не братимуть у полон українських захисників. За словами пригожина, натомість вони "вбиватимуть усіх на полі бою".

Як йдеться у повідомленні прес-служби ватажка ПВК "Вагнер" у Telegram, таку заяву пригожин зробив після того, як послухав аудіозапис перехопленої розмови військових ЗСУ, які нібито ухвалили рішення розстріляти пораненого "вагнерівця".

"Вбиватимемо всіх тих, хто є на полі бою. Жодного полоненого більше не брати", — сказав Пригожин.

На тому записі нібито один з українських військових наказав "розстріляти" пораненого бойовика ПВК.

Варто зазначити, що в Україні ніяк не коментували появу цього аудіозапису. Залишається незрозумілим, чиї голоси записані на ній.

У той же час, пригожин назвав опублікований запис "доказом" "розстрілу полоненого". Він також зізнався, що поки що особи загиблого встановити не вдалося.

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