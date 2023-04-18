Погрожували розправою над сином: "вагнерівець" збрехав, що не вбивав дітей в Україні (відео)

Найманець заявив про погрози за свої зізнання у воєнних злочинах

Колишній "вагнерівець" Азамат Улдаров, який спростував свої слова, сказані в інтерв’ю проекту Gulagu.net про вбивство українських дітей найманцями за наказом пригожина, зробив ще одну заяву. Як виявилось, його змусили спростовувати сказану ним інформацію про воєнні злочини.

Засновник проекту Володимир Осєчкін, який, за заявами Улдарова, змусив його сказати в інтерв’ю про вбивства дітей, погрожуючи опублікувати відео з насильством над "вагнерівцем", зв’язався з ним і з’ясував, чому той почав давати брехливі зізнання.

Своєю чергою, Азамат Улдаров зізнався, що на нього чинили тиск і вимагали дати спростування, в якому він мав сказати, що Осєчкін шантажем змусив його говорити неправду і зізнаватися у вбивствах українських дітей. Якби він відмовився давати спростування, йому пригрозили розправою над сином і над ним самим.

Варто зазначити, що відео з насильством над Улдаровим все ж таки було опубліковано в Telegram-каналі Gulagu.net, після чого по всіх російських пабликах почали розносити наратив, що Осєчкін зробив це нібито на помсту за визнання "вагнерівця", що він не вбивав дітей. Однак насправді у розмові з Улдаровим Осєчкін особисто попросив у нього дозвіл на публікацію цього відео в мережі, щоб увесь світ побачив, що той піддавався тортурам, на що отримав згоду.

"Я даю тобі дозвіл (на публікацію відео, — Ред.). Я хочу їх усіх покарати і хочу їх усіх посадити", — сказав Улдаров.

Наприкінці розмови "вагнерівець" попросив Осєчкіна йти до кінця і подбати про його родину, якщо з ним раптом щось трапиться.

Увага! У відео є нецензурна лексика.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що екскомандири підрозділів ПВК "Вагнер" Азамат Улдаров та Олексій Савічєв в інтерв’ю проекту Gulagu.net зізналися, як убивали в Соледарі та в Бахмуті дітей та підлітків, а також "зачищали" підвали житлових будинків, де були мирні громадяни.