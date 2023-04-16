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Незабаром не буде місця: "таємний" цвинтар вагнерівців на півдні росії продовжує розростатися (фото)

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Кладовище у станиці Бакинській Новина оновлена 16 квітня 2023, 16:36
Кладовище у станиці Бакинській

За півмісяця на цвинтарі додалося багато свіжих могил.

Цвинтар російських найманців ПВК "Вагнер" у Краснодарському краї продовжує зростати і з початку квітня там додалося кілька десятків нових могил.

Як повідомляє російський ресурс Sota, йдеться про цвинтар у станиці Бакинській, який "сховали" за місцевим цвинтарем.

"Цвинтар "Вагнера" в кубанській станиці Бакинській з 1 квітня приріс новими 60 могилами", — йдеться в повідомленні.

Як відомо, у січні 2023 року воно розрослося близько тисячі могил, при тому, що в листопаді минулого року там було лише близько 170.

Цвинтар вагнерівців у станиці Бакинській.
Цвинтар вагнерівців у станиці Бакинській.
Цвинтар вагнерівців у станиці Бакинській.

Варто зазначити, що ще один цвинтар "вагнерівців" був виявлений у населеному пункті "Гарячий ключ", який знаходиться майже по сусідству зі станицею Бакинською. На кадрах, що потрапили в мережу, складно оцінити його розміри, але можна припустити, що до кінця березня там вже було кілька десятків могил.

Станиця Бакинська на карті
Станиця Бакинська на карті

Як повідомлялося раніше, ПВК "Вагнера" зазнала серйозних втрат у боях за Бахмут. За західними оцінками, там найманці втратили близько 20-30 тисяч осіб, з яких близько третини були вбиті.

За оцінками ЗСУ, якщо "вагнерівці" не знайдуть найближчим часом джерело поповнення живої сили або не змінять тактику, то через місяць-два вони перестануть відігравати помітну роль на полі бою.

Теги:
#Росія #Краснодарський край #ПВК Вагнера