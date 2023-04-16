Незабаром не буде місця: "таємний" цвинтар вагнерівців на півдні росії продовжує розростатися (фото)

За півмісяця на цвинтарі додалося багато свіжих могил.

Цвинтар російських найманців ПВК "Вагнер" у Краснодарському краї продовжує зростати і з початку квітня там додалося кілька десятків нових могил.

Як повідомляє російський ресурс Sota, йдеться про цвинтар у станиці Бакинській, який "сховали" за місцевим цвинтарем.

"Цвинтар "Вагнера" в кубанській станиці Бакинській з 1 квітня приріс новими 60 могилами", — йдеться в повідомленні.

Як відомо, у січні 2023 року воно розрослося близько тисячі могил, при тому, що в листопаді минулого року там було лише близько 170.

Цвинтар вагнерівців у станиці Бакинській.

Варто зазначити, що ще один цвинтар "вагнерівців" був виявлений у населеному пункті "Гарячий ключ", який знаходиться майже по сусідству зі станицею Бакинською. На кадрах, що потрапили в мережу, складно оцінити його розміри, але можна припустити, що до кінця березня там вже було кілька десятків могил.

Станиця Бакинська на карті

Як повідомлялося раніше, ПВК "Вагнера" зазнала серйозних втрат у боях за Бахмут. За західними оцінками, там найманці втратили близько 20-30 тисяч осіб, з яких близько третини були вбиті.

За оцінками ЗСУ, якщо "вагнерівці" не знайдуть найближчим часом джерело поповнення живої сили або не змінять тактику, то через місяць-два вони перестануть відігравати помітну роль на полі бою.