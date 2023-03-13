Сотні нових могил: у мережі показали таємне кладовище ПВК "Вагнера" (відео)

Втрати ПВК "Вагнер" вважають жахаючими

Цвинтар із тисячами могил "вагнерів" постійно збільшується. Нещодавно супутники зафіксували зростання масштабів кладовища у Краснодарському краї у 7 разів. У листопаді минулого року там нарахували 170 могил, а вже у січні – близько тисячі.

Нині ж у мережі знову опублікували кадри з цього кладовища. Як пише інформресурс "Свердловск в законе", це кладовище збільшується постійно. Місцеві помітили, що лише за останній тиждень з’явилося близько 400 нових могил.

Зазначимо, що таємне кладовище знаходиться у селищі Станиця Бакинська Краснодарського краю. Його "сховали" за звичайним місцевим кладовищем. Однак очікується, що скоро цвинтар вагнерівців переросте місцевий.

Також у Telegram-каналі додають, що в ПВК "Вагнер" через брак кадрів і неможливість вербувати "зеків" шукають нове "гарматне м’ясо" у спортклубах.

Нагадаємо, що ПВК "Вагнера" зазнає величезних втрат у Бахмуті. За даними волонтерських організацій, туди вдалося завербувати близько 50 тисяч ув’язнених, 80% з яких уже загинули або поранені.

Крім того, на Заході заявляють, що ПВК має жахаючий рівень втрат. Особливо, якщо враховувати, що їхні війська просунулися всього на кілька кілометрів.