Скоро не будет места: "тайное" кладбище вагнеровцев на юге рф продолжает разрастаться (фото)

За полмесяца на кладбище добавилось много свежих могил

Кладбище российских наемников ЧВК "Вагнер" в Краснодарском крае продолжает расти и с начала апреля там добавилось несколько десятков новых могил.

Как сообщает российский ресурс Sota, речь идет о кладбище в станице Бакинской, которое "спрятали" за местным кладбищем.

"Кладбище "Вагнера" в кубанской станице Бакинской с 1 апреля приросло новыми 60 могилами", — говорится в сообщении.

Как известно, в январе 2023 года оно разрослось до около тысячи могил, при том, что в ноябре прошлого года там было лишь около 170.

Кладбище вагнеровцев в станице Бакинской

Стоит отметить, что еще одно кладбище "вагнеровцев" было обнаружено в населенном пункте Горячий ключ, которое находится почти по соседству со станицей Бакинской. На попавших в сеть кадрах сложно оценить его размеры, но можно предположить, что к концу марта там уже было несколько десятков могил.

Станица Бакинская на карте

Как сообщалось ранее, ЧВК "Вагнера" понесла серьезные потери в боях за Бахмут. Согласно западным оценкам, там наемники потеряли около 20-30 тысяч человек, из которых около трети были убитыми.

Согласно оценкам ВСУ, если "вагнеровцы" не найдут в ближайшее время источник пополнения живой силы или не изменят тактику, то через месяц-два они перестанут играть заметную роль на поле боя.